Kılıçdaroğlu'nun videosu sonrası bir tepki de Engin Altay'dan: 'Kişisel hesapları değil, Türkiye’nin geleceğini öncelemeliyiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Engin Altay, parti içi tartışmalarda kapsayıcı ve birleştirici dil çağrısı yaptı.

CHP’nin şaibe ve kişisel çıkar ilişkileriyle anılmaması gerektiğini vurgulayan Altay, belediyelere yönelik operasyonları ise “siyasi linç girişimi” olarak nitelendirdi.

Altay, “Bugün hepimize düşen görev kırıcı değil yapıcı olmak, ayrıştırmak değil bir arada tutmak, kişisel hesapları değil Türkiye’nin geleceğini öncelemektir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altay, şunları kaydetti:

“CHP, Türkiye’nin en köklü siyasi geleneğini temsil eden, Cumhuriyet’in temel değerlerini, demokrasi mücadelesini ve halkın adalet arayışını taşıyan büyük bir siyasi çınardır. Böylesine köklü bir partinin günlük polemiklerle, kişisel hesaplarla, iç tartışmalarla ya da bireysel zaaflarla yıpratılması hiçbir CHP’linin arzu edeceği bir tablo değildir. Son dönemde partimiz etrafında oluşan tartışmaların hem siyasi hem de toplumsal açıdan dikkatle değerlendirilmesi gereken bir noktaya geldiği açıktır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları üzerinden yürüyen değerlendirmeler, parti içindeki farklı görüşler ve buna bağlı olarak yükselen sert söylemler; CHP’nin birlik duygusunu zedeleyecek bir noktaya taşınmamalıdır. Kendisine yapılan eleştiri siyasetin doğasında vardır ancak saygıyı ve ortak geçmişe duyulan vefayı kaybetmeden yapılmalıdır."

“DAHA KAPSAYICI DİL” VURGUSU

"Aynı şekilde parti yönetimlerinin ve sorumluluk taşıyan isimlerin de daha kapsayıcı, daha kucaklayıcı, daha saygılı ve birleştirici bir dil kullanması büyük önem taşımaktadır. CHP’nin gücü, farklı düşünen insanları aynı demokrasi idealinde buluşturabilmesinden gelir. Kimsenin kendisini dışlanmış, ötekileştirilmiş ya da yok sayılmış hissetmediği bir siyasi iklim oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Öte yandan son süreçte bazı belediye başkanları ve parti mensupları hakkında ortaya atılan iddialar, özel hayat tartışmalar ve parasal zaaflara ilişkin kamuoyunda oluşan rahatsızlık da görmezden gelinmemelidir. Açık ifade etmek gerekir ki CHP’nin adı hiçbir şekilde şaibeyle, kirli ilişkilerle, menfaat düzenleriyle ya da toplum vicdanını yaralayan davranışlarla yan yana anılmamalıdır. CHP kişilerin değil, ilkelerin partisidir."

OPERASYONLARA TEPKİ

"Hiç kimse bulunduğu makamın gücünü kişisel çıkar ilişkileri için kullanamaz. Kamu görevi taşıyan herkesin yalnızca hukuki değil, ahlaki sorumluluğu da vardır. Elbette herkesin özel hayatı kendisine aittir ancak toplumun güven duygusunu zedeleyen davranışlar siyasetin de konusu haline gelir. Bu meselelerde kör bir savunma psikolojisiyle hareket etmek yerine, etik değerlere sahip çıkan bir duruş göstermek CHP’ye yakışan tavır olacaktır. Diğer taraftan yargıyı bir sopa gibi kullanarak belediye başkanlarımıza yönelik yürütülen operasyonlar açıkça bir siyasi linç girişimdir.

Partimize yönelik bu siyasi kumpasa karşı büyük bir dayanışmayla direnmeliyiz. Halkın oyuyla seçilmiş isimlerin yargı süreçleri üzerinden hedef haline getirilmesi, demokratik temsil anlayışı açısından kaygı vericidir. Hukukun siyasetin aracı haline gelmesine karşı çıkmak ne kadar önemliyse parti içinde yanlış görülen meselelerle yüzleşebilmek de o kadar önemlidir. Bu iki konunun birbirine karıştırılmaması gerekir."

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

"Bugün Türkiye ağır ekonomik sorunlarla, adalet krizleriyle ve toplumsal kutuplaşmayla mücadele etmektedir. Böyle bir dönemde CHP’nin kendi içinde yeni ayrışmalar üretmesi değil; ortak aklı, dayanışmayı ve topluma umut verecek bir siyasal dili büyütmesi gerekmektedir. Bütün CHP’lilerin partimizin bölünmesine yönelik kurulan tuzakları ve hayalleri boşa çıkartmak en tarihi sorumluluğudur.

CHP milyonların umudu, Atatürk devrimlerinin ve Cumhuriyet değerlerinin taşıyıcısıdır. Bu büyük mirası korumanın yolu; sağduyudan, sorumluluk duygusundan, ahlaki hassasiyetten, birlik ve dayanışma anlayışından geçmektedir. Bugün hepimize düşen görev kırıcı değil yapıcı olmak, ayrıştırmak değil bir arada tutmak, kişisel hesapları değil Türkiye’nin geleceğini öncelemektir.”