Kılıçdaroğlu ortak listelere gelen eleştirileri böyle değerlendirdi: Mesele sistemin değişmesi

Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 04:00

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), önceki gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, toplantıda seçim dönemi boyunca tüm milletvekilli adaylarının söylem birliği içerisinde olmasını vurguladığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Ülkenin öne çıkarmamız gereken sorunlarını bütün adaylar ortak bir şekilde dillendirmeli. İlk 100 günde yapacaklarımız, 6 ayda yapacaklarımızla ilgili söylem birliği yakalamalıyız” uyarısını yaptığı kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarıyla milletvekili listelerine gelen eleştirileri de değerlendirdiği belirtildi. 5 partinin adaylarının listede yer almasına değinen Kılıçdaroğlu’nun, “Eleştirilerin doğal olduğunu düşünüyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. 5 siyasi partinin tek bir listeden seçime girmesinin zorluğunu herkes biliyor. Burada mesele cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen garabetin gönderilmesi” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

HÜDA PAR ÖRNEĞİ

Kılıçdaroğlu’nun, AKP’nin listelerinde DSP ve HÜDA PAR adaylarının yer alması gibi durumları örnek göstererek “Cumhur İttifakı’nın yanında bulunanlara baktığınızda da bu sistemin garabetini görüyorsunuz” yorumunu yaptığı kaydedildi. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun “Sistem kendi tabanına göre siyaset yapmanı engelleyen bir sistem. Oysa tüm siyasi partiler kendilerini ifade etmeliler” dediği belirtildi.