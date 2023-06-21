Kılıçdaroğlu, tüzük değişikliği için örgütleri işaret etti: Sahayı dinleyelim

Yayınlanma: 21.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.06.2023 - 04:00

Edinilen bilgiye göre, toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün il başkanlarıyla yapacağı görüşmeyi işaret ederek “İl başkanlarının görüşlerini dinleyelim, sahadan geri bildirimlerini alalım. Ona göre hareket edelim” dedi.

ELEŞTİRİLERİ İLETECEKLER

Toplantıya gidecek il başkanları, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra MYK üyeleriyle de görüşerek örgütlerin şikâyetlerini ileteceklerini aktardı. Öte yandan, toplantıya katılacak başkanların CHP’de adı liderlik için geçen isimlerden çok örgüte önem verilmesini konuştuğu görülüyor. Başkanlar, özellikle aday belirleme sürecinde örgütün fikrinin alınmasına önem veriyor. Toplantıda “partinin sağ seçmenden oy almak için sağ adaylar göstermesi, bazı milletvekillerinin 7-8 dönemdir aday yapılması gibi konuların dillendirileceği” söyleniyor. Ayrıca başkanlardan bazılarının, genel merkez ile örgütler arasındaki kopukluklardan şikâyetçi olduğu görülüyor. Başkanlar bu şikâyetlerini toplantıda Kılıçdaroğlu’na anlatacağını söylüyor.

