Kılıçdaroğlu ve ekibi 'icraatlarına' devam ediyor: Özgür Özel yönetiminin, CHP'nin banka hesaplarına erişimi donduruldu

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'mutlak butlan’ kararı verdi.

Mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verdi.

BANKA HESAPLARINA ÖZEL YÖNETİMİNİN ERİŞİMİNE KISITLAMA

Özel ve Kılıçdaroğlu arasında dün yapılan telefon konuşmasında "en yakın zamanda kurultay yapılması" kararının alındığı öğrenildi.

BirGün'ün haberine göre; CHP'nin kullanmakta olduğu banka hesaplarına Özel yönetiminin erişimine kısıtlama getirildi. 2026 bütçe planlamasında 1,5 milyar TL'ye yakın Hazine yardımı alan CHP yönetiminin harcamalarını yönettiği hesapların erişimi Kılıçdaroğlu ve ekibine devredilecek.

CHP'DEN TEPKİ: BURADAN DA KARA ÇALMAYA ÇALIŞIYORLAR

CHP kaynakları, “Partimize buradan da kara çalmaya çalışıyorlar. Tek işi iktidarın değirmenine su taşımak olan, CHP’li görünümlüler, ‘Partinin parası çarçur ediliyor’ iftirası atıyorlar. 21 Mayıs itibarıyla partinin tek kuruşuna dokunulmadı, herhangi bir harcama yapılmadı” dedi.