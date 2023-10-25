Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:58

Güncelleme: 25.10.2023 - 18:03

CHP Parti Meclisi (PM), 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 38. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı. Parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı iki saat sürdü.

CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım’da yapılacak kurultay öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya davet etti.

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun yarın sabah 09:30'da Ankara'da Ahlatlıbel'de bir araya geleceği öğrenildi. Görüşmenin ana konusunun 4-5 Kasım’da yapılacak kurultay olacağı ön görülüyor. Görüşmede CHP liderinin Ekrem İmamoğlu’na, CHP Kurultayı'nda divan başkanı olmasını teklif edeceği öne sürüldü. İmamoğlu'nun ise böyle bir teklif olması durumunda Kılıçdaroğlu'na hayır demeyeceği ve konuyu müzakere edeceği öğrenildi.

Değişimciler ise bu daveti kurultay öncesi bir uzlaşmaya varılabilmesi için atılan bir adım olarak yorumluyor.

KURULTAY 4-5 KASIM'DA

Öte yandan CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.