Kılıçdaroğlu yönetiminden 'Grup Toplantısı' yanıtı: 'Kılıçdaroğlu salı günü grup konuşmasını gerçekleştirecek'

Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP Sözcüsü Müslim Sarı MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı, “Grup seçimlerinin usulsüz bir seçim olduğunu söylüyoruz. Bu seçimleri kabul etmediğimizi TBMM’ye yazmıştık” ifadelerini kullandı.

Müslim Sarı CHP Grup Toplantısında 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağını tekrarladı. Sarı, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü grup toplantısını yapacak ve grup konuşmasını gerçekleştirecek” dedi.

Parti Sözcüsü Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Partinin içindeki bu fiili durumu, bu cendereden çıkmak üzere bir çalışma içine girdiğimizi daha önce anlatmıştım. Arkadaşlarımızla beraber belirli hukuk kuralları çerçevesinde, kendi arkadaşlarımız ve daha önce yönetimde bulunan arkadaşlarımızla beraber diyalog zemini oluşturarak, partiyi ihtiyaç duyduğu yola sokma konusunda iyi niyetli çabalarımız olduğunu paylaşmıştık. Aynı noktada duruyoruz. Biz arkadaşlarımıza bir çağrı heyeti oluşturalım, önüne bir kurultay koyan, bir yol haritasını konuşmak istediğimizi söylemiştik. Üzülerek söylemeliyim ki bizim bu ısrarlı duruşumuza rağmen, diğer arkadaşlarımızdan biraz bunun ruhuna uygun olmayan sert açıklamalar geldi. Bütün bunlara rağmen biz diyalog kapısının açık olduğunu belirtmek isterim. İyi niyetli birtakım girişimler de oldu.

''DİYALOG ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYORUZ''

Üç tane önemli büyükşehir belediye başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşme yaptılar. Özgür Özel ile de görüşeceklerdi. İyi niyetli girişim olarak önceki dönem yönetimde bulunan arkadaşlarımız, bir avukat arkadaşımızı yine bizim taraftan bir avukat arkadaşımızla ilişkilendirerek bir görüşme talebinde bulundular. Önümüzdeki dönemde bu gerçekleşecek. Diyalog tamamen kapanmış değil. Biz durduğumuz pozisyonda diyalog çalışmalarını sürdürüyoruz.

Parti organlarının çalışması konusunda süreç işliyor. MYK'mızın bu ikinci toplantısından sonra perşembe günü Parti Meclisi toplantımız yapılacak. Dün Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. YDK Başkanı İzmir Milletvekilimiz Mahir Polat oldu.''