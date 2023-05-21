Kılıçdaroğlu'na A Haber sansürü: Diğer aday

Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:34

Güncelleme: 21.05.2023 - 12:20

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz a haber'e konuk oldu. Yavuz'u Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasına dair açıklamalarda bulunduğu programda yeni bir tartışmaya imza atıldı.

Seçimin ikinci turunda kullanılacak oy pusulası ekrana yansıtılırken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı önce açık verildi daha sonra sansürlendi, altına da 'diğer aday' yazıldı.

İlk turda aldığı oyla ikinci tura kalan Kılıçdaroğlu'nu oy pusulasından çıkaran A Haber'in bu tutumu, Kılıçdaroğlu'na destek veren 24 milyon 594 bin 932 vatandaşın seçme iradesini yok saydıkları şeklinde değerlendirildi. Vatandaşların iradesine saygı duymayan A Haber, kısa süre içerisinde sosyal medya üzerinden yoğun tepki topladı.