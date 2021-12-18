Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye çağrı: 'Bir an önce sandığı getirin'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de; “Döviz kontrol edilemiyor. Hükümet, büyük bir kayıtsızlık içinde. Dün gelişen olaylar, toplumdaki kaygıyı had safhasına çıkardı. Bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz düşer” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’de, Sanayi Odası'nı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
“Kayseri’de aslında güzel bir atmosfer, kar yağışı var. Umarım biraz daha devam eder. Çünkü, toprağın beslenmeye ihtiyacı var.
Ekonomideki gelişmeleri; hem ticaret odasıyla hem sanayi odasıyla, yetkilileriyle görüştük. Dün de TÜSİAD’ın Bayın Başkanı’nı aramıştım. Ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var. Döviz, kontrol edilemiyor, dolar kontrol edilemiyor. Hükümet, büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye’nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz. Dün gelişen olaylar, toplumdaki kaygıyı had safhasına çıkardı.
Yapılması gereken, eğer gerçekten ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa, insanlara saygı duyuyorlarsa, ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa, çiftçiye, esnaf saygı duyuyorlarsa, kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Emin olun sandık geldiği andan itibaren döviz düşer. Bunu bilmelerini isterim.
Türkiye’nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da yoktur, tahammülü yoktur. Doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer, Türkiye’yi daha kötüye götürür. Daha kırılgan bir ekonomi istemiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye’nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz. Onun sağduyusuna da güvensin. Vatandaşımız gidecek oy kullanacaktır. Kendileri eğer çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa ki, öyle söylüyorlar. O zaman neden korkuyorlar, neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, beş yıl daha yetki alsınlar. Ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa, zaten değiştirecektir.
Daha güzel bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye’ye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla, terörle Türkiye’nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim ve sandığın da milletin önüne getirilmesi lazım.”
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