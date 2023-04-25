Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 21:05

Güncelleme: 25.04.2023 - 21:05

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ile Eskişehir'e gitti.

Kentte yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu'nun miting alanına gideceği sırada, seçim otobüsünden kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde, bir kişinin bozkurt selamı yaptığı sırada Kılıçdaroğlu'nun da bozkurt selamıyla ona karşılık verdiği görüldü.