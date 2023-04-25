Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak 'anket' yorumu: 'Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 17:58

Güncelleme: 25.04.2023 - 17:59

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime sayılı gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlemeye devam ederken; bu süreçte liderlerin ve siyasi partilerin oy oranlarını gösteren anketler de yakından takip ediliyor.

Son olarak kendi YouTube kanalında konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir'in 'anket' yorumu gündem oldu. Özdemir, 'tarafsız' bütün anketlerde Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun önünde çıktığını öne sürdü.

Özdemir, "Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Bazen gerçeği görmemek Millet İttifakı'nın işine geliyor. AK Parti hala Türkiye’nin 1. partisi" yorumunda bulundu.

"ERDOĞAN İSTİSNASIZ BÜTÜN ARAŞTIRMALARDA KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNDE"

Cüneyt Özdemir şu ifadeleri kullandı:

"Bir sürü insan o gün geldiğinde diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi. Özellikle Millet İttifakı'nda.

Her iki taraf için de zor bir seçim bu. Millet İttifakı'nın oyu toplamda Erdoğan'ı yakalıyor ama toplamda yakalıyor. AK Parti hala Türkiye'nin 1. partisi. Senin hiç gördüğün anket var mı şu anda AK Parti'nin CHP'nin gerisine düştüğü?"

ANKETLER NE DİYOR?

Gazeteci Özdemir'in canlı yayında dile getirdiği bu sözler, seçim anketleriyle ilgili soru işaretlerine neden oldu. Zira bugüne kadar Optimar, Genar, Sonar gibi iktidara yakınlığıyla bilinen anket şirketleri dışında tüm yapılan araştırmalarda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı geride bıraktığı görüldü.

ORC, MAK Danışmanlık, ALF Araştırma, Avrasya Araştırma, Metropoll Araştırma, Gezici Araştırma ve Aksoy Araştırma gibi şirketlerin yaptığı araştırmalara göre Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu yarışı önde götürüyor.