Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O sattığın mahallelere in
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alan sözlerine sert yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı konuşmada muhalefete yüklendiği sözlerine yanıt verdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "Muhalefetin Türkiye bekası, refahı derdi yok" dediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanına şöyle seslendi:
"Sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim! Emperyalistler oturdukları yerden demografimizi değiştirdiler. O sattığın mahallelere in, orada görürsün refahı. Saray hayatı sana iyi gelmiyor."
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan bugün AKP Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye gibi Türkiye'nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk." ifadelerini kullanmıştı.
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