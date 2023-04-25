Kılıçdaroğlu'ndan internet hızını ölçen sitelere reklam
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internetin hızını ölçen sitelere verdiği reklamda internet hızının 1000 Mbps'ye ulaşacağının sözünü verdi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın en büyük internet hız testi sitesi olan Speedtest’e reklam verdi.
Daha önce yaptığı bir açıklamada "Sana söz, fiber optik uzunluğu 2 milyon kilometreye ulaştıracağım. Türkiye'nin internet hızı uçacak. Vatandaş için de üretici için de ticaret için de... Hızlı, güvenli ve kesintisiz internet lüks olmaktan çıkacak" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, internetin hızını ölçen sitelere reklam verdi.
'Netspeed' ve 'speedtest' gibi sitelerin de aralarında olduğu mecralara verilen reklamda Kılıçdaroğlu, Ekram İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın fotoğrafı kullanıldı. Reklamda “Sana söz. Hız testi sonucun çok yakında 1.000 mbps olacak” ifadesi yer aldı.
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