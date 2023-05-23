Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a sitem

Yayınlanma: 23.05.2023 - 23:23

Güncelleme: 23.05.2023 - 23:23

Kılıçdaroğlu bu akşam HaberTürk'te canlı yayın konuğu oldu. Gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u konuk eden Kübra Par'a, basın sözcüsü yoluyla mesaj gönderdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Par'ın cevap mesajının yalnızca ilk bölümünü okuduğunu aktardı.

Kübra Par, Murat Kurum'u konuk ettiği programda terör örgütleri ve montaj video konusunda Kılıçdaroğlu'nun yanıtını okudu. Par, "Kemal Kılıçdaroğlu 6 Şubat 2018'de '50 sefer söyledim bir daha söylüyorum, meydanlarda söyledim, televizyonlarda söyledim, gazetelerde, her yerde söyledim PKK terör örgütür.' Bu açıklamayı göndermişler" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ KISMI OKUMADI"

Kılıçdaroğlu ise, yanıtın ikinci kısmını Kübra Par'ın okumadığını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, Par'ı eleştirdiği konuşmasında, "Buradan gönderdiğimiz bir yanıtta ikinci bölümünü, ikinci cümleyi okumadı, neden okumadı? Okuması lazımdı. Gazeteci, gazeteciliği tam yapmalı. Eğer bir yanıt gönderiyorsa, yanıtın bir bölümünü okuyup, iktidarı rahatsız edecek diğer bölümünü okumuyorsa doğru değil. Kübra Hanım'a söylüyorum" ifadelerini kullandı.