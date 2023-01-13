Kılıçdaroğlu’ndan Rauf Denktaş mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 11’inci yılında andı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda onurlu bir mücadele göstererek Kıbrıs Türklerinin sembol ismi olan, siyasi tarihimizin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.
Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda onurlu bir mücadele göstererek Kıbrıs Türklerinin sembol ismi olan, Siyasi tarihimizin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı #RaufDenktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 13, 2023
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