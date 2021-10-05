Kılıçdaroğlu'ndan "Sessiz kalanlara" gönderme

05 Ekim 2021 Salı, 15:09

Barış Pehlivan, bugünkü yazısında CHP'nin Abant'ta gerçekleşen kampıyla ilgili duyumları ele aldı. “İkinci Yüzyıla Doğru, Doğru Strateji” adlı kampın bittiğini dile getiren Pehlivan, "Kılıçdaroğlu kampın kapanış konuşmasında, milletvekillerinden birbirlerinin çalışmalarını desteklemelerini istedi" dedi.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

CHP’nin Abant’ta “İkinci Yüzyıla Doğru, Doğru Strateji” temasıyla yapılan kampı bitti. Üzerine çok şey söylendi, çok şey yazıldı.

Ben de o buluşmaya dair iki duyum aldım:

1- Kılıçdaroğlu kampın kapanış konuşmasında, milletvekillerinden birbirlerinin çalışmalarını desteklemelerini istedi. Hatta Martin Luther King’in “Her şeyin sonunda, düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız” deyişini hatırlattı. Bu alıntıyı, kendisinin olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sessiz kalanlara mesaj olarak yorumlayanlar da çıktı.

2- Kılıçdaroğlu, CHP’li vekillerin eşleriyle de bir araya geldi. Orada “Bir yıl izin vermenizi istiyorum. Belki o kadar süre eve gelemeyecek eşleriniz” diyerek seçim çalışmalarının yoğunluğunu hatırlattı.