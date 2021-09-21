Barış Pehlivan yazdı: CHP'nin gündeminde şüpheli ölümler var
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, CHP yönetiminin gündeminde olan ölümleri kaleme aldı. Pehlivan, "Haberlerde sunulanın arkasında başka bir gerçek mi yatıyor, şu an bilinmiyor. Bilinen şu ki: CHP’lilerin kafasında bu ölümlere dair çok soru işareti dolanıyor." ifadelerini kullandı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) art arda yaşanan ölümlere dikkat çekti.
Pehlivan, genç ölümlerin CHP yönetiminin de gündeminde olduğunu belirtti. Pehlivan, "Haberlerde sunulanın arkasında başka bir gerçek mi yatıyor, şu an bilinmiyor. Bilinen şu ki: CHP’lilerin kafasında bu ölümlere dair çok soru işareti dolanıyor." ifadelerini kullandı.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Sadece son iki aydaki haberlerden okuyorum:
CHP Konyaaltı Gençlik Kolları Başkanı Deniz Demiral, Antalya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
CHP Silifke Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Batuhan Uysal Mersin’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu Sakarya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman apartmanın dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Saydığım isimler sadece yönetici olanlar ve liste uzayıp gidiyor. Gençlik kolları üyelerinin ardı ardına hayatını kaybetmesini yazmadım bile...
Duydum ki gençlerin bu ani ölümleri CHP içinde de konuşulmaya başlanmış.
'Gençlik örgütünün üstünde kara bulutlar dolaşıyor' diyen de var, ölümleri şüpheli bulan da...
Haberlerde sunulanın arkasında başka bir gerçek mi yatıyor, şu an bilinmiyor. Bilinen şu ki: CHP’lilerin kafasında bu ölümlere dair çok soru işareti dolanıyor."
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