Kılıçdaroğlu'ndan Ulaş ailesine taziye ziyareti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden önceki dönem Etimesgut CHP İlçe Başkanı Onur Öktem’in yeğeni Turan Ulaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay trafik kazası sonucu hayatını kaybeden önceki dönem Etimesgut CHP İlçe Başkanı Onur Öktem’in yeğeni Turan Ulaş için taziye ziyaretinde bulunarak ailesine baş sağlığı diledi.
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