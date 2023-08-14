Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'a yalanlama: 'Herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey...'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 00:38

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın 14-28 Mayıs seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

T24'e konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın ahlaki meşruiyetin dışına çıktığını ve sahte videolarla iktidarını korumaya çalıştığını söyleyerek, "Toplumun tüm kesimleriyle barışma ve demokrasi için buluşturma çabası yanlışsa, bu yanlışın en büyüğünü ben yaptım" diye konuştu.

'BEKLEDİĞİMİZ SONUCU ALABİLSEYDİK...'

Deprem bölgesinde oylarını artırdıklarını ancak bu sonuçların kendilerini tatmin etmediğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, "Oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ'I YALANLADI

Seçim sürecinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı iddia edilen 'protokol' hakkında "Bu konuda sadece daha önce de dediğim şeyi söyleyeceğim; iki kişi arasında imzalanan metin o iki kişinin namusuna teslim edilmiştir. Benim bu konuda açıklama yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söyleyebilirim herhangi bir protokolde yer almayacak tek şey MİT Başkanlığıdır…" diye konuştu. Özdağ daha önce Kılıçdaroğlu ile verdiği bir röportajda MİT Başkanlığı ve 3 bakanlık için 'sözlü bir anlaşma' yaptıklarını ileri sürmüştü.

'KİTABIMIZDA UMUTSUZLUĞA YER YOK'

Kılıçdaroğlu, toplumun büyük bir bölümünü seçimi kazanacakları yönünde ikna etmelerini bir “başarı” olarak nitelendirirken, sonuçların beklenen yönde gelmemesinin muhalif seçmende “derin bir travma yarattığını” söyledi. Bu travmanın 2024 yerel seçimlerinde sandığa yansımayacağını düşündüğünü ifade eden CHP Genel Başkanı, "Elbette hayal kırıklığı içinde veya beklentilerin gerçekleşmemesi nedeniyle bu tür söylemler oluyor. Yazılıyor, çiziliyor, sosyal medyada da söyleniyor. Ben sonuçta bu ülke insanının sağduyulu davranacağını düşünüyorum” dedi ve “Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yok” diye devam etti.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ BAŞARILI'

Kılıçdaroğlu, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’nin CHP adaylarını desteklemediği ve HDP’nin kendi adaylarını çıkardığı senaryoda CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı kaybetme olasılığı sorulduğunda ise, “Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı” yanıtını verdi ve partisinin daha fazla belediye kazanacağını söyledi.

AKŞENER'İN '15 VEKİL' AÇIKLAMALARINA YANIT

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "Bu parti seçime girebilsin diye CHP’den 15 vekil istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır" ifadeleriyle ilgili olarak da, “Ben o tür tartışmalara girmek istemem, kendi açımdan doğru da bulmam. Şuna inanırım, biz bir parti mücadelesi değil, bir demokrasi mücadelesi veriyoruz…” dedi.

'OYUMUZ YÜKSELDİ AMA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK'

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"İki seçimi birden yaşadık. Hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimi... Milletvekilliği seçimleri penceresinden sonuçlara baktığımızda oylarımızın arttığını görüyoruz. Uzun yıllardır milletvekili çıkaramadığımız bazı illerden (Rize – Kars – Düzce – Diyarbakır – Karabük – Erzincan gibi) milletvekili çıkardık. Bu bağlamda milletvekilliği seçim sonuçlarını en azından ilk kez milletvekili çıkardığımız iller için bir kazanım olarak gördük. Ayrıca deprem bölgesinde bizim oylarımız arttı. Bu sonuçlar sizi tatmin etti mi diye soracak olursanız, elbette ki hayır. Ama her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu. Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince, Millet İttifakı olarak kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil, Saray ve çevresi de kaybedeceğini ilk kez düşünmeye ve yazmaya başlamıştı. O kadar ki Cumhur İttifakı kazanmak için ahlaki meşruiyetin dışına çıktı ve sahte videolar ve yalanlarla iktidarını korumaya çalıştı. Ben sonuçların sağlıklı ve verilere dayalı bir analizinin bizim entelektüel camia tarafından da yeterince ele alındığını ve değerlendirildiğini düşünmüyorum. Bütün verileri ele alıp, o çerçevede bir değerlendirme yapılabilseydi bence çok daha iyi olurdu. Kişisel baza indirgeyip; ‘Kazandı veya kazanmadı’, ‘yenildi’ veya ‘yenilmedi’ şeklindeki bir tartışmayı sürdürmeyi çok doğru bulmuyorum... Kuşkusuz bunları 'tartışılmasın' anlamında söylemiyorum. Ama tartışmaların veriye dayalı yapılması bizim de eksikliklerimizi görme olanağı sağlar. Ayrıca bu söylemlerim, bizim araştırma yapmadığımız şeklinde de yorumlanması... Biz de dersimize olabildiğince çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz."