Kılıçdaroğlu'ndan yurttaşlara 'Türkiye Gönüllüsü' olma çağırısı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 20:56

Güncelleme: 14.04.2023 - 20:56

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum" başlığı ile video paylaştı.

Yurttaşları oyuna sahip çıkmaya davet ederek 'Türkiye Gönüllüsü' olma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Millet İttifakı olarak, 85 Milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz. 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılması, demokrasimiz için ekmek gibi su gibi gereklidir.

Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. Bu anlamda değerli halkımızın, sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam.

Hemen bugün, turkiyegonulluler.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye Gönüllüsü olun. Türkiyemizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım."