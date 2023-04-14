Kılıçdaroğlu'ndan yurttaşlara 'Türkiye Gönüllüsü' olma çağırısı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla sandık güvenliği için yurttaşlara 'görev almaları' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 20:56
Kılıçdaroğlu'ndan yurttaşlara 'Türkiye Gönüllüsü' olma çağırısı
Abone Ol google-news

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için herkesi Türkiye Gönüllüleri'ne katılmaya davet ediyorum" başlığı ile video paylaştı.

Yurttaşları oyuna sahip çıkmaya davet ederek 'Türkiye Gönüllüsü' olma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Millet İttifakı olarak, 85 Milyona bereket, huzur ve zenginlik sağlamak için geliyoruz. 14 Mayıs'ta sandığa gideceksiniz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılması, demokrasimiz için ekmek gibi su gibi gereklidir.

Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu bir seçim iklimi oluşturmak için her bir vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. Bu anlamda değerli halkımızın, sandık güvenliğini sağlamak için görev alacağına ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenim tam.

Hemen bugün, turkiyegonulluler.org adresine kaydınızı yaptırın ve Türkiye Gönüllüsü olun. Türkiyemizi el birliğiyle feraha, refaha yani güzel bir geleceğe taşıyalım."


İlgili Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk 100 gün broşürü: Torpil sona erecek

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk 100 gün broşürü: Torpil sona erecek
Kılıçdaroğlu seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi: Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik diyeceksiniz!

Kılıçdaroğlu seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi: Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik diyeceksiniz!
Kemal Kılıçdaroğlu, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler