Kılıçdaroğlu seçimde ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi: Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirdik!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 23:14

Güncelleme: 13.04.2023 - 23:14

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün Atatürk Spor Salonu’nda 4. Yıl Projeleri Tanıtım Töreni düzenledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görevdeki 4. yılda yaşama geçirdikleri projeleri tanıttığı törene, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında başında ilk kez oy kullanacak gençlere seslenerek "Bu ülkenin umudu sizsiniz. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri olarak değiştirdik diyeceksiniz" dedi.

"Bizim yardımlarımız onların yardımları gibi değil. İnsan onurunu koruyacaksınız. İnsanın yoksulluğunu afişe etmeyeceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin bu güzel ülkemizi baharı getireceğiz. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" ifadesini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA...

Temel Karamollaoğlu da törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sayın Belediye Başkanımız Mansur Bey’i dinledik. Ben de belediye başkanlığı yaptım. Ankara gibi bir şehrin, Başkent’in başkanlığını yapmadım ama belediyelerin benzer problemleri, benzer projeleri var. Ben, kendisini dinledikten sonra bunun üzerine ekleyecek bir söz bulamıyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Hakikaten çok büyük ve önemli projelere imza atmışlar. Eğer elleri tutulmasaydı, ben eminim ki çok daha büyük projeleri bu geçmiş 4 sene zarfında gerçekleştirmiş olacaklardı. Kendisini tekrar tebrik ediyorum.”

MERAL AKŞENER'DEN AÇIKLAMA...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"13. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllardır tanıdığım, bilgeliğinden istifade ettiğimi Sayın Temel Karamollaoğlu Ağabey’im, belediye başkanlarımız; Mansur Bey’in yaptığı hizmetleri izledik. Mutlu olarak izledik. Sosyal belediyecilik neymiş, hırsızlık yapmadan vatandaşa ulaşmak neymiş, çalmadan çırpmadan insanlara el uzatmak neymiş, lütuf değil hizmet etmek neymiş… İnsan kayırmadan aç ve açıkta kalan aileye devletin borcudur, açı doyurmak, çıplağı giydirmek, açıkta kalana ev vermek, ısıtmak, gıdasını vermek. Ama bunu başkalarının gözüne göstererek yapmadan sosyal belediyecilik neymiş, izledik.

'DEMEK Kİ BİZE ATILAN İFTİRALAR YALANMIŞ'

Bir taraftan eli kolu bağlanmış, bir taraftan milyarlarca borç ödemiş, bir taraftan da inanılmaz projeler hayata geçirmiş. Bunun yanında da ben şahidim, çünkü derin yoksulluk yaşıyoruz, o evlerde Mansur Bey’in elini, kartlarını ve doğal gaz için gönderdiği o kartları gördüm. Çocuklarına et, süt alabilmek için o kartları kullanan annenlerin gözyaşları arasında teşekkürleri gördüm. Demek ki bize atılan iftiralar yalanmış, dolanmış.

14 MAYIS MESAJI...

Ben tarihçiyim, uzun yıllar inkılap tarihi anlattım ve bölüm başkanlığında siyasete başladım. Cumhuriyet henüz kurulma aşamasındadır, İstiklal Savaşı bitmiş, Gazi Paşa Anadolu’yu gezer Adana’ya gelir. Adana’da, İstasyon Caddesi’nde Vali Bey kendisini gezdirir. Çok güzel evler görür, sorar, ‘Bu kimin, bu kimin’ diye. O zaman askerlik yapmayan gruplar vardır Türkiye’de, askere gitmeyip bedel ödeyen insanların evleridir. O yolun en sonunda yıkık dökük bir eve rastlarlar. Gazi Paşa sorar, ‘Bu ev kimin Vali Bey?’ Vali, biraz çekinir, biraz utanır, der ki ‘Recep Çavuş’un paşam’. Gazi Paşa hem üzülür hem sinirlenir, ‘Çağırın bana Recep Çavuş’u’ der. Recep Çavuş gelir, bir kolu yoktur, bir gözü de yoktur. Büklüm büklüm gelir, üstü başı eskidir. Gazi Paşa’nın karşısında selam durur. Gazi Paşa der ki şiddetli bir sesle, ‘Recep Çavuş, bunlar bu evleri, mülkleri yaparken sen neredeydin?’ Recep Çavuş, biraz daha eğilir, ‘Ben, seninle beraber Çanakkale’deydim, Sakarya’daydım paşam’. İşte bugün Recep Çavuş’un torunları burada. Cumhuriyet’le kavga edenler, Atatürk ile kavga edenler; Recep Çavuş’un torunları, 14 Mayıs’ta 13. Cumhurbaşkanı’nı seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan, Recep Çavuşları yaşatarak, 14 Mayıs sabahı, evet, baharlar gelecek. Evet, birlikte tarih yazacağız. Evet, birlikte kazanacağız.”