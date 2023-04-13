Kemal Kılıçdaroğlu, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:10

Güncelleme: 13.04.2023 - 17:41

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine yönelik vaatlerini açıklamaya başlayan CHP, iktidara gelmeleri durumunda ilk 100 günde hayata geçirilecek projeleri belirledi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanması halinde ilk 100 gün içinde yapacakları, broşür haline getirildi.

Broşürün ön ve arka bölümünde Kılıçdaroğlu'nun seçim sloganı olan "Sana söz yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dönmeyecek" sözleri yer aldı.

İlk 100 günde yapılacaklara ilişkin şu bölümler ve sözler yer aldı:

* Kızılay ticarethane olmayacak.

* Tarımda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak…

* Kamu Özel İşbirliği projelerinde “Dolar, Avro” bazlı soyguna son verilecek. Yükümlülükler TL'ye çevrilecek… Devletin ve milletimizin soyulmasına izin verilmeyecek… 418 milyar dolar bu milletin cebine konulacak… Milliyetçilik demek Türk Lirasının değerini korumaktır…

* Uyuşturucu baronları, devletten beslenen mafya ve 5'li çeteler temizlenecek…

* TBMM'de “Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu” kurulacak…

* Kadının güvencesi devlet olacak… Aile Destekleri Sigortası Kanunu yürürlüğe konacak.

* Savurganlığa son vereceğiz, israf olmayacak. İsrafı önleme Saray'dan başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak. 16 uçaklı bir Cumhurbaşkanı olmayacak. Devleti yöneten, israfı itibar olarak görmeyecek. Cumhurbaşkanı yaşayış tarzı itibariyle topluma örnek olacak… Hiç kimse unutmasın kişiler- partiler geçicidir, devlet bakidir…

* Kamuda adam kayırma olmayacak…

* Akçeli işlere bulaşan, rüşvet alan büyükelçiler, bürokratlar görevden alınacak…

* 4-5 yerden maaş alma dönemi bitecek.

* Ekonomik ve sosyal konsey ilk toplantısını yapacak…

* Tank palet fabrikası ordumuza teslim edilecek…

* Şehircilik ve afet yönetimi bakanlığı kurulacak…

* Esnaf bakanlığı kurulacak…

* Esnafın faiz borçları silinecek. Esnafın kira stopaj vergisi sıfırlanacak.

* Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı kurulacak, pahalılığın önüne geçmek için acil eylem planı hazırlanacak.

* Piyasadaki yangına son vereceğiz…

* Çiftçilerin ve balıkçıların kredi faizleri silinecek…

* Şehit yakınları ve gaziler için toplanan yardımlar hak sahiplerine teslim edilecek…

* Süleyman Şah Türbesi vatan toprağına geri getirilerek, orada şanlı bayrağımız dalgalanacak…

* Siyasi Ahlak Kanunu çıkarılacak…

* Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.

* Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmen ataması yapılacak, köylerimiz yeniden okullara kavuşacak.

* Devlet okullarındaki evlatlarımıza beslenme desteği başlatılacak.

* KHK ile kamudan çıkarılan ancak haklarında adli bir süreç işletilmeyen, soruşturmalarda takipsizlik kararı verilen ya da haklarında beraat kararı verilenler için iade süreci başlatılacak.

* GATA ve askeri hastaneler yeniden açılacak, ordumuz hastanesiz kalmayacak…

* Yolsuzluktan elde edilen ve yurtdışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getireceğiz. “Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi” kurulacak.