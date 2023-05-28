Kilis Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'te ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:12

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:12

Kilis'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KİLİS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kilis'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 99.2'si açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KİLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Kilis'te Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29.96 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KİLİS'TE NE KADAR OY ALDI?

Kilis'te Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70.04 oy aldı.

14 MAYIS KİLİS SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kilis seçim sonuçları! Kilis'te Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kilis'te kaç oy aldı? Sinan Oğan Kilis'te ne kadar oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİLİS'TE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te yüzde 65.62 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KİLİS'TE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis'te yüzde 26.88 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN KİLİS'TE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Kilis'te yüzde 6.82 oranla oy aldı.