Kiracılardan işyerlerini yedi günde boşaltmaları istendi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ağustos ayında imzalanan protokolle, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garları 29 yıllığına 80.5 milyar TL’ye Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmişti. Şimdi de TCDD tarafından kiracılara “acele” damgalı yazılar gönderilmeye başlandı. Yazılarda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında taşınmazların yeniden değerlendirileceği belirtilerek 7 gün içinde işyerlerini boşaltmaları istendi.

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral, bütün kiracılara yazıların gittiğini belirterek “Demirspor’un tesislerine gitmiş. Sirkeci’de restoranlara gitmiş. Lojmanlara gitmiş. 7 gün içinde bu yerleri boşaltmalarını istiyorlar. Ev sahibi ya da işyeri sahipleri bir haftada kiracılarını çıkarabiliyor mu? Bu olabilecek bir şey mi?” diyerek tepkisini dile getirdi. Protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için 4 dava açıldığını anımsatan Oral, “Neden bu davaların sonucu beklenmiyor? Bu neyin acelesi?” diye sordu.

‘ZEMİN ETÜDÜ YAPIYORLAR’

Oral, Haydarpaşa’da daha önce zemin etüdü yapılmasına karşın şimdi yeniden zemin araştırması gerçekleştirildiğine dikkat çekerek “Haydarpaşa kazıklar üzerinde duruyor. Bu zemin etüdü için izin alınmış mı? Neden şimdi zemin etüdü yapıyorlar? Sanki yangından mal kaçırır gibi bir çalışma var. Silgi de vermiyorlar. Buralar kamunun elinde kalmayacak. Sermayeye transfer edilecek” dedi.