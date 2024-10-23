'Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor' sekizinci gününde

Yayınlanma: 23.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.10.2024 - 04:00

CHP İzmir İl Kadın Kolları tarafından kadın ve çocuk cinayetlerine karşı başlatılan “Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor” yürüyüşleri sekizinci gününde Menemen’de geniş katılımla yapıldı. Etkinlikte Menemen CHP İlçe Başkanı Belediye Başkanı Hüseyin Özbey, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve çok sayıda kadın bir araya gelerek seslerini yükseltti. Kurun, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı durmanın artık bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Kurun, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitimin ve yasal caydırıcılığın önemini biliyoruz bu zihniyete karşı sesimizi yükseltmek için buradayız” dedi.

