Kırklareli Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:25

Güncelleme: 28.05.2023 - 20:25

Kırklareli'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KIRKLARELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kırklareli'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KIRKLARELİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Kırklareli'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 68.42 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KIRKLARELİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Kırklareli'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31.58 oy aldı.

14 MAYIS KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kırklareli seçim sonuçları! Kırklareli'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kırklareli'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KIRKLARELİ'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'de yüzde 30.49 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRKLARELİ'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklareli'de yüzde 65.01 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN KIRKLARELİ'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Kırklareli'de yüzde 4.02 oranla oy aldı.