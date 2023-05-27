Kıyı beldelerinin belediye başkanları: Tatile değil,sandığa
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ve tatil sezonunun başlaması nedeniyle Ege Bölgesi’nin belediye başkanları, yurttaşları tatile değil sandık başına gitmeye davet etti. Başkanlar “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.
Kıyı beldelerinin belediye başkanları: Tatil yerine oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini istedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:
Bu iş değişecek, başka yolu yok. Değişecek, değiştireceğiz. Sandığa gidecek Oyumuzu verecek sandığa sahip çıkacağız. Bir şey değişecek her şey değişecek.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün:
Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemize adaleti, demokrasiyi ve huzuru getirmek için vatanını seven sandığa gelsin. Haydi oy kullanmaya.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu:
Birinci turda olduğu gibi herkesi sandığa gidip oy kullanmaya ve sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Güzel günler için karar ver oyunu kullan.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel:
Oylarınızı ullandıktan sonra sizleri bekliyor olacağız. Kuşadası sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak. Önce sandığa sonra Kuşadası’na.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras:
Oy kullanmayan 18 bin kişi başta olmak üzere ülkemizin barışı ve geleceği için vatanını seven önce sandığa sonra Bodrum’a gelsin.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran:
Seçim günü plajlarımız kapalıdır. Önce oy kullanarak demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyor, daha sonra yeryüzündeki cennet Çeşme’ye bekliyoruz.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin:
Misafirlerimiz sizleri çok seviyoruz ama 28 Mayıs günü Ayvalık’a tatile gelmeyin oyunuzu kullanmaya gidin vatandaşlık görevinizi yapın.
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