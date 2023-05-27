Kıyı beldelerinin belediye başkanları: Tatile değil,sandığa

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:28

Güncelleme: 27.05.2023 - 10:28

Kıyı beldelerinin belediye başkanları: Tatil yerine oy kullanarak vatandaşlık görevlerini yerine getirmelerini istedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

Bu iş değişecek, başka yolu yok. Değişecek, değiştireceğiz. Sandığa gidecek Oyumuzu verecek sandığa sahip çıkacağız. Bir şey değişecek her şey değişecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün:

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemize adaleti, demokrasiyi ve huzuru getirmek için vatanını seven sandığa gelsin. Haydi oy kullanmaya.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu:

Birinci turda olduğu gibi herkesi sandığa gidip oy kullanmaya ve sandığa sahip çıkmaya davet ediyorum. Güzel günler için karar ver oyunu kullan.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel:

Oylarınızı ullandıktan sonra sizleri bekliyor olacağız. Kuşadası sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak. Önce sandığa sonra Kuşadası’na.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras:

Oy kullanmayan 18 bin kişi başta olmak üzere ülkemizin barışı ve geleceği için vatanını seven önce sandığa sonra Bodrum’a gelsin.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran:

Seçim günü plajlarımız kapalıdır. Önce oy kullanarak demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyor, daha sonra yeryüzündeki cennet Çeşme’ye bekliyoruz.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin:

Misafirlerimiz sizleri çok seviyoruz ama 28 Mayıs günü Ayvalık’a tatile gelmeyin oyunuzu kullanmaya gidin vatandaşlık görevinizi yapın.