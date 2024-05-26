‘Kıyılar halkındır özelleştirilemez’

Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 04:00

“Fenerbahçe ve Kalamış’ta yapılaşma ve yat limanı istemiyoruz” istemiyle alana inen yurttaşlar, “Kıyılar halkındır, özelleştirmeye hayır” sloganı attı. Kadıköy Süreyya Operası önünde düzenlenen eylemde yurttaşlar, yat limanı projesine şu sözlerle karşı çıktı:

“Kadıköy’de trafik iyice içinden çıkılmaz hale gelecek, bölgenin kültürel ve tarihi dokusu bozulacak, kıyı ve yeşil alanlardaki canlı yaşamı yok olacak ve tüm bunlara bağlı olarak ekolojik denge bozulacaktır. Biliyoruz ki mevcut iktidar, Üsküdar’dan Tuzla’ya kadar olan sahil şeridini sermaye ile işbirliği yaparak halkın elinden almayı planlıyor. Tüm İstanbulluları talana karşı durmaya çağırıyoruz.”



Açıklamada, “Halkın anayasa ile güvence altına alınmış kıyıya erişim, kentte sağlıklı ve güvenli yaşam haklarını hiçe sayan, amacı rant yaratmak olan bütün özelleştirme ihalelerinde olduğu gibi Kalamış Yat Limanı özelleştirmesine ve bölgenin bir bütün olarak çok zengin bir azınlığın kullanımına sunulmasına karşıyız. Fenerbahçe Kalamış sahili ve tüm kıyılar halkındır” ifadeleri kullanıldı.

