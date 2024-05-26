‘Kıyılar halkındır özelleştirilemez’
İstanbu'da Fenerbahçe Kalamış Dayanışması, özelleştirme kapsamında olan bölgede iptallere karşın tekrar ihale kararı alınmasını protesto etti.
“Fenerbahçe ve Kalamış’ta yapılaşma ve yat limanı istemiyoruz” istemiyle alana inen yurttaşlar, “Kıyılar halkındır, özelleştirmeye hayır” sloganı attı. Kadıköy Süreyya Operası önünde düzenlenen eylemde yurttaşlar, yat limanı projesine şu sözlerle karşı çıktı:
“Kadıköy’de trafik iyice içinden
çıkılmaz hale gelecek, bölgenin
kültürel ve tarihi dokusu bozulacak,
kıyı ve yeşil alanlardaki canlı yaşamı
yok olacak ve tüm bunlara bağlı
olarak ekolojik denge bozulacaktır.
Biliyoruz ki mevcut iktidar,
Üsküdar’dan Tuzla’ya kadar olan sahil
şeridini sermaye ile işbirliği yaparak
halkın elinden almayı planlıyor. Tüm
İstanbulluları talana karşı durmaya
çağırıyoruz.”
Açıklamada, “Halkın anayasa ile
güvence altına alınmış kıyıya erişim,
kentte sağlıklı ve güvenli yaşam
haklarını hiçe sayan, amacı rant
yaratmak olan bütün özelleştirme
ihalelerinde olduğu gibi Kalamış Yat
Limanı özelleştirmesine ve bölgenin
bir bütün olarak çok zengin bir
azınlığın kullanımına sunulmasına
karşıyız. Fenerbahçe Kalamış sahili
ve tüm kıyılar halkındır” ifadeleri
kullanıldı.
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