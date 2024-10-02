Kız kulesinin ihalesi yandaşa gitti

Yayınlanma: 02.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.10.2024 - 04:00

Restorasyon projesiyle daha önce tartışılan Iras Yapı’ya Kız Kulesi’nin bir ihalesi daha verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İstanbul Rövölve ve Anıtlar Müdürlüğü Kız Kulesi’ne karşılama merkezi yapımı için 26 Temmuz’da ihaleye çıktı. Söz konusu ihaleyi 97 milyon 634 bin TL’ye AKP Üsküdar Meclis Üyesi Muhammet Emin Sarıoğlu ve akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu’nun kurucusu olduğu Iras Yapı Organizasyon Anonim Şirketi aldı. Şirketi 2020 yılından bu yana AKP’li Sarıoğlu’nun akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu tek başına yönetiyor. Şirket, 2020 yılından bu yana 6 kamu ihalesi aldı. 168 milyon 111 bin TL’lik bu ihaleler “istisna” kapsamında gerçekleştirildi. Tarihi yapıların restorasyonunu üstlenen Iras Yapı, “Ayasofya Külliyesi Bütüncül Projeleri ile Türbelerin, Sıbyan Mektebinin ve Muvakkithanenin Restorasyonu” işinde ise Hassa Mimarlık ve Adamak Restorasyon ismli şirketle iş ortaklığı yaptı. Şirketin aldığı ihaleler şu şekilde:

İstanbul Vakıflar Genel Müdürlüğü:

Cami Tuvaletleri Yenileme Uygulama İşi, 950 bin TL.

Fatma Sultan Sıbyan Mektebi ve Bitişiğinde Bulunan Ahşap Yapı Çevre Düzenlemesi İşi, 2 milyon 380 bin TL.

Vakıflar Genel Müdürlüğü:

Ayasofya Külliyesi Bütüncül Projeleri İle Türbelerin, Sıbyan Mektebinin ve Muvakkithanenin Restorasyonu İşi, 23 milyon 51 bin TL (Hassa Mimarlık ve Adamak Restorasyon şirketleri ile birlikte)

İstanbul Valiliği: