Kobani davasından konuşan Selahattin Demirtaş: Seçim bittiği gibi 'teröristliğimiz, alçaklığımız' da bitti

Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:31

Güncelleme: 07.08.2023 - 17:32

Aralarında Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve Figen Yüksekdağ gibi HDP’li siyasetçilerin bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani davasının görülmesine Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

“NİYE TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMAYI UZATSIN?”

T24’ün aktardığına göre, Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş duruşma periyotlarına ilişkin beyanda bulunarak, “Temel sıkıntımız şu; ilk duruşmaya 2017’in Mart ayında SEGBİS ile katıldım sonrasında Ankara’ya duruşmaya geldim ve ilk savunmalarımıza başladık. O günden bugüne 7 yıl geçti. İlk itirazlarımızı sunduğumuzda mahkeme bir ara karar aldı. Talepler duruşmayı uzatma gerekçesiyle reddedildi. 7 yıldır tutukluyuz, heyetin kendisi değil, daha ilk celsede tavrımızın duruşmaya yönelik uzatmaya yönelik olduğunu söyleyen heyet neden 7 yıldır mahkemeyi bitirmiyor da biz tutuklu olanların uzattığını söylüyorlar. Tutuklu sanıkların duruşmayı uzatmaya yönelik gerekçesini ne olduğunu makul bir açıklama yapmak zorundasınız. Niye tutuklu sanıklar duruşmayı uzatsın?” diye sordu.

“50 BİN SAYFA PAYLAŞIMI DELİL OLARAK SUNACAĞIM”

Demirtaş, özetle şunları söyledi:

“2016’dan bu yana algı yaratılan paylaşımları dosyaya delil olarak göndereceğiz. Heyetiniz bu delil olduğu için okumak zorunda, ama okumakla yetmez. Bu tweet'lerin ne amaçla atıldığı, hangi saiklerle atıldığını incelemek zorunda. 50 bin sayfa Twitter paylaşımını delili sunacağım. Sizin için önemli olmayabilir ama savcı için öyle değil. Savcı mütalaada Twitter için ayrı başlık açmış. Bugün size 15 bin 500 tweet sunuyorum. Tamamı da istihbarat merkezi yönlendirmesiyle kampanyalar yürütülmüş. Biz bir tweet'le suçlanıyoruz madem.

“SEÇİM BİTTİĞİ GİBİ TERÖRİSTLİĞİMİZ DE BİTTİ”

Heyetin davayı hızlandırmaya yönelik tavrı merkezi bir koordinasyon çerçevesine dönüştü. Sizin kararlarınız seçimde hızlanıyor, seçimden sonra yavaşlıyor. Seçim ayında benim hakkımda, 5 bin 500 twit atılmış. Seçim bittiği gibi, ‘teröristliğimiz, alçaklığımız da’ bitti. Yerel seçim yaklaşıyor göreceğiz, AYM’de, İstinaf’ta, Saray’da bir hareketlilik var. Yeni ittifaklar konuşuluyor, Cumhurbaşkanın bu davayla ilgili nasıl ilgilendiğini, sizin de nasıl hızlandığınızı ispatladık.”