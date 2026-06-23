Kocaeli'de 'FETÖ' operasyonu: 'Eğitim' yapılanmasındaki 15 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu tespit edilen 10 eğitim kurumu ile bu kurumların yöneticisi pozisyonundaki 15 zanlının ikametlerine operasyon düzenlendi.

15 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda, 2'si FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olmak üzere 15 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirildi.