Kocaeli'de 'saçını ördüğü' video paylaşan hemşireye soruşturma

Kocaeli'de kamu hastanesinde görevli bir hemşire iddiaya göre Suriye'de HTŞ'nin kontrolündeki bölgelerde yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada saçını ördüğü anlara ilişkin bir görüntü paylaştı. Görüntü üzerine hemşire, sosyal medyada çeşitli hesaplarca hedef haline geldi ve buna karşılık Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İl Müdürlüğü, ilgili hemşire hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. O duyuru şöyle:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan ve sosyal medya hesaplarında Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlisi Etik Davranış İlkelerine aykırı paylaşımlar nedeniyle personel ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Suriye'de bir kişinin elinde örülmüş bir tutam saçla, SDG'li bir kadının saçını kestiğini söylediği video sosyal medyada gündem olmuştu. Bu video üzerine aralarında Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş gibi isimlerin de olduğu DEM Partili kadınlar, "saç örme" eylemi başlattı.