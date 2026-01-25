Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de 'saçını ördüğü' video paylaşan hemşireye soruşturma

Kocaeli'de 'saçını ördüğü' video paylaşan hemşireye soruşturma

25.01.2026 12:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kocaeli'de 'saçını ördüğü' video paylaşan hemşireye soruşturma

Kocaeli'de kamu hastanesinde görevli bir hemşirenin iddiaya göre Suriye'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada saçını ördüğü anlara ilişkin bir görüntü paylaşması üzerine hakkında soruşturma açıldı.

Kocaeli'de kamu hastanesinde görevli bir hemşire iddiaya göre Suriye'de HTŞ'nin kontrolündeki bölgelerde yaşananlara dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada saçını ördüğü anlara ilişkin bir görüntü paylaştı. Görüntü üzerine hemşire, sosyal medyada çeşitli hesaplarca hedef haline geldi ve buna karşılık Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

İl Müdürlüğü, ilgili hemşire hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. O duyuru şöyle: 

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan ve sosyal medya hesaplarında Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlisi Etik Davranış İlkelerine aykırı paylaşımlar nedeniyle personel ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Suriye'de bir kişinin elinde örülmüş bir tutam saçla, SDG'li bir kadının saçını kestiğini söylediği video sosyal medyada gündem olmuştu. Bu video üzerine aralarında Pervin Buldan, Meral Danış Beştaş gibi isimlerin de olduğu DEM Partili kadınlar, "saç örme" eylemi başlattı. 

İlgili Konular: #Hemşire #HTŞ

İlgili Haberler

Kanada, Suriye ve HTŞ’yi yaptırım listesinden çıkardı
Kanada, Suriye ve HTŞ’yi yaptırım listesinden çıkardı Kanada hükümeti, Suriye’yi 'terörü destekleyen yabancı devletler' listesinden, Ahmed Şara'nın lideri olduğu cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam’ı (HTŞ) ise 'terör örgütleri' listesinden çıkardığını duyurdu.
DEM Parti Parti Meclisi Sonuç Bildirgesi: 'HTŞ rejimine aktif destek sunan yaklaşım kabul edilemez
DEM Parti Parti Meclisi Sonuç Bildirgesi: 'HTŞ rejimine aktif destek sunan yaklaşım kabul edilemez" DEM Parti'nin paylaştığı Parti Meclisi toplantısının sonuç bildirgesinde iktidara yönelik "Türkiye’nin barışı önceleyen bir rol üstlenmesi gerekirken, HTŞ rejimine aktif destek sunan yaklaşımı kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.
HTŞ ile SDG arasındaki ateşkes 15 gün daha uzatıldı
HTŞ ile SDG arasındaki ateşkes 15 gün daha uzatıldı HTŞ ile SDG arasında sonlanan ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı HTŞ'ye bağlı yöneticiler tarafından duyuruldu.