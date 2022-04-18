Köksal Toptan'dan HDP'ye kapatma davasıyla ilgili açıklama

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:36

Bir dizi açılış ve ziyaret için Zonguldak’a gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan, açılış sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Köksal Toptan, HDP’nin kapatma davası sürecine ilişkin soru üzerine kısa bir mesaj verdi. Toptan, yanıtında konunun yargıda olduğunu belirtip Yargı da en doğru kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

"ÇOK HEYECANLANDIM"

Filyos Limanı ve Filyos Vadi Projesi’ne ilişkin konuşan Köksal Toptan, "İşin yürüyüşünde hiçbir eksiklik yok, aksaklık yok. Orada heyecan verici tam tersine işler yapılıyor. Yüzlerce, binlerce insan orada çalışıyor. Önemli tarafı bunun çok büyük bir bölümü beyaz yakalı insanlardan müteşekkil. Yani o büyük eserle birlikte vadiye kültür de gelecek, eğitim de gelecek. Oranın kalitesi yükselecek. Bir taraftan büyük bir sanayi bölgesi. Öbür taraftan Bartın, Çaycuma taraflarının maksimum düzeyde yapılabilecek tarım çalışmaları ama hepsinden önemlisi çevre kirliliği yapmayacak büyük sanayi yatırımlarının ortaya çıkması Zonguldak için Türkiye ekonomisi için çok büyük önem taşıyor. İşler süratli ilerliyor. Ve eşgüdüm içerisinde yürütülüyor. Bir taraftan Zonguldak Filyos arasındaki yol tamamen ihale edildi. O yapılıyor. Havaalanının eksiklikleri yapılıyor. Yollar yapılıyor. Filyos, limanıyla, diğer yatırımlarıyla bittiği zaman her iş bitmiş olacak. Türkiye’nin en önemli yatırım bölgesi haline gelecektir. Ben çok heyecanlandım" diye konuştu.



