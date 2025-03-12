Komisyonun ‘Kartalkaya’yla alakası yok’

Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:06

Güncelleme: 12.03.2025 - 14:16

Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının araştırılması için Meclis’te kurulan komisyon, dün Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) gelen temsilcileri dinledi. Bakanların yerine bakan yardımcılarının gelmesi eleştirilen komisyona davet edilen TSE adına TSE Başkanı Sami Şahin ile Genel Sekreteri Aykut Kırbaş geldi. Komisyonda TSE yetkililerine “Yangın olan otelde TSE standartlarına uygunluk anlamında herhangi bir denetim yapabildiniz mi?“ sorusu yöneltildi.

Böyle bir yetkileri olmadığını söyleyen TSE Genel Sekreteri Kırbaş “Bizim böyle bir yetki, görev ve sorumluluğumuz olmadığı için böyle bir talebimiz de olmadı. Uzmanlık alanımız üreticinin yerinde, üretilen yeni bir yangın söndürücünün standarda uygun olup olmadığının deneylerini yapıp kontrolünün edilmesi” dedi.

İYİ Parti’li Rıdvan Uz da TSE’nin neden denetim yapamadığını sordu. Bunun üzerine komisyonun AKP’li başkanı Selami Altınok “TSE’nin klasik olarak Kartalkaya yangınıyla fazla bir alakaları yok, yani hiç alakaları yok” dedi. İYİ Parti’li Uz da bu sözlere “Vallahi en son suçlu biz ilan edileceğiz” karşılığını verdi.

‘AİLELERLE KONUŞMADIK, TÜPÜ KONUŞUYORUZ’

MHP’li Semih Işıkver ise komisyona TSE’nin konuk olmasımı eleştirerek “Zamanımızı boşa harcıyoruz. Daha valiliği, İçişleri Bakanlığı’nı, Bolu Belediyesini dinlemedik” dedi. Komisyon başkanı Altınok bu eleştiriye “Sen komisyonun yönetimindesin Semih Bey, bunu başkası dese anlarım” karşılığını verdi.

Işıkver de “Eğer biz burada yangın söndürme tüpünün standardını belirleyen kurumu Bolu Valiliği’nden önce dinleyeceksek burada bir yanlışlık var. Yangında ailesiniyitirenlerle konuşmadık, gelmişiz tüpü konuşuyoruz. Konuşma sırasına göre bence ilk 10’a giremez” ifadelerini kullandı. Altınok’un tekrar “Semih Bey, sen yönetimdesin, böyle bir talebin olduğunda bana getirirsin” demesi üzerine Işıkver “Ben bu talebimi daha önce de ilettim, kendi aramızda da konuştuk” bilgisini paylaştı.

Işıkver’in komisyonun asli görevi olan kişileri ne zaman dinleyeceğini sorması üzerine Altınok “Ne zaman olacağının da takdirini bana bırakın” dedi. Altınok haftaya komisyona Sakarya’dan ve İstanbul Üniversitesi’nden yangınla ilgili akademisyenlerin ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin geleceğini; ilerleyen süreçte de valiliğin ve belediyenin de çağırılacağını belirtti.