Komisyonun terör elebaşısıyla İmralı’da görüşmesinin ardından PKK şartlarını tek tek açıklıyor: ‘Talebimiz Öcalan’ın özgürlüğü, Kürt halkının tanınması’

AKP, MHP ve DEM Partili birer milletvekilinden oluşan bir heyet, 24 Kasım’da sessiz sedasız İmralı’da terör elebaşısı Abdullah Öcalan’la görüştü. Görüşmenin ayrıntılarını aktaran ve heyette bulunan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit; terör elebaşısının “devletin demokratik inşasına”, “hukuksal olarak bir düzenleme gereksinimine” ve “siyasi mutabakata” vurgu yaptığını aktardı.

ÖCALAN’DAN ‘ İSLAMİ ANAYASA’, PKK’DEN ‘YASAL G ÜVENCE’ ÇIKI ŞI

Bu açıklamaların ardından 11 Temmuz’daki “sembolik silah bırakma” gösteriminin başındaki KCK’nin eş başkanlarından “Bese Hozat” kod adlı terörist Hülya Oran örgütün medya yapılanmalarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oran; “özgürlük yasaları” ve “demokratik entegrasyon yasalarının” çıkarılarak, PKK’lilerin Türkiye’de demokratik siyasette mücadele etmelerinin sağlanmasını talep etti. Bunların yanı sıra Öcalan’ın görüşmede Türk ve Kürtlerin İslami kardeşlik kökenine sahip olduğunu vurgulayıp, milli ve manevi değerlere ve iddia ettiği mirası temel alan yeni bir anayasaya gereksinim duyulduğunu gündeme getirdiği öğrenildi.

TER ÖR ELEBA ŞISININ ÖZGÜRLÜ Ğ Ü VE KÜRTLÜ Ğ ÜN ANAYASAL OLARAK TANINMASI DA İSTENDİ

Söz konusu tartışmalar gündemdeki yerini korurken, terör örgütünün önde gelen isimlerinden ise açıklamalar ve talepler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda önceki gün Fransa’nın önde gelen ajanslarından AFP; Kandil Dağı’ndaki bir sığınakta terör örgütünün sözde kilit komutanlarından “Amed Malazgirt” kod adlı teröristle bir röportaj yaptı. Terörist; kendilerinin atılacak tüm adımları attıklarını savunarak, “Bundan sonra bizim tarafımızdan atılacak başka bir adım olmayacak. Şu andan itibaren Türk devletini bekleyeceğiz; adım atması gereken taraf onlardır. Örgütün iki talebi var; lider Apo’nun (Öcalan) özgürlüğü... Bu olmadan süreç başarılı olamaz. İkincisi ise Türkiye’deki Kürt halkının anayasal ve resmi olarak tanınmasıdır” dedi.

DEVLET TER ÖR ELEBA ŞISININ AYAĞINA GİTMİŞ!

Terör örgütünün medya yapılanması ANF’de yayımlanan bir habere göre ise Malazgirt, yine Kandil’deki bir mağarada terör örgütünün kuruluş yıldönümü için düzenlenen bir toplantı düzenledi. Bu haberde Malazgirt’ten ise PKK’nin amacı ve terör stratejisi kapsamında Türkiye’de sivillere, polis karakollarına ve askerî hedeflere karşı intihar saldırıları, silahlı ve bombalı saldırılar düzenleyen HPG’nin komutanı olarak bahsedildi. Terörist Malazgirt ise burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Önderlik (Öcalan), ‘Çatışma hatlarından çekilin’ dedi, biz de çekildik. Silahlarımızı teslim etmedik ve bunu sembolik olarak yaktık. PKK üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Ancak devlet halen somut adım atmadı. Hiç kimse Önderliğin gücünü inkar edemez. Devlet Önderliğin ayağına geldi; PKK’nin büyüklüğü buradan geliyor.”

S İLAHLARLA G ÖRÜNTÜ VERD İLER

Söz konusu haberde yer alan videolarda ise teröristlerin elinde silahların bulunması da dikkat çekti.