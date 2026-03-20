Komünistlerden iktidara 'İran' ve 'bildiri' tepkisi: 'Türkiye adına utanç vesikası'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bir araya gelen, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 bölge ülkesinin dışişleri bakanlarının ABD ve İsrail yerine iki ülkenin saldırıları altındaki İran'ı hedef alan bir bildiri yayımlamasına Türkiye'deki komünist partilerden sert tepki geldi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP), bildiriye karşılık yaptığı kısa açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail'in bölgeyi kana bulamasına dair tek söz söylemek bir yana, İran'ı saldırılar sebebiyle kınayan bu metne Türkiye adına imza atılması bir utanç vesikasıdır.

Ülkemizi ABD ve siyonizm ile aynı cepheye sürükleyen AKP rezaletlerini unutmayacağız.

Bu memleket işgale, soykırıma, haydutluğa karşı duracak milyonlarca emekçinin memleketi, ABD kuklalarının değil."

TKH: BİLDİRİ NATOCULARIN DAYATTIĞI ZORBALIKTIR

Türkiye Komünist Hareketi'nin 'ABD-İsrail saldırısını meşru gören ortak bildiriden utanın" başlıklı bildirisinde de bildiri için "utanç vesikası" denildi.

TKH açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin de aralarında olduğu 12 ülkenin İran'ı kınayan ve "saldırıları durdurma" çağrısı yapan ortak bildiri, saldırgan ABD-İsrail hattını meşru gören bir çağrı olarak tarihe "utanç vesikası" olarak geçmiştir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin "Körfez monarşilerinin" ve ABD-İsrail ortaklığının sözcülüğüne soyunmuş olması, hem politik, hem insani olarak kabul edilemez. Utanç dolu ifadelerle İran'a dönük saldırganlığı meşrulaştıran, "uluslararası hukuku" alt üst eden, ABD-İsrail'in saldırganlıklarına karşı "utangaç" bir çekince bile koyamayan bu bildiri kabul edilemez.

Türkiye, Körfez monarşilerinin, ABD-İsrail emperyalizminin haydutça ve alçakça saldırılarına ortak olma zorunluluğu yoktur. İmzalanan bildiri, ABD tarafından makamlara getirilen NATO'cular tarafından halkımıza dayatılan bir zorbalıktır.

Türkiye'nin emekçileri, yurtseverleri ve ilericileri olarak, Amerikancı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın imzaladığı bu vesikayı reddediyoruz. Bir yandan ABD-İsrail'in saldırganlığını "kaygıyla" izlediğini iddia eden iktidar cephesi ile diğer yanda Türkiye'yi ısrarla savaşın parçası haline getirmeye çalışan NATO'cuların iktidarda olduğu bir ülke "bağımsız" olamaz.

Bağımsızlık, barış ve ulusal egemenlik ABD-İsrail ittifakına karşı çıkarak olur. Emekçi halkımız, bu utanca ve onursuzluğa ortak olmayacaktır."