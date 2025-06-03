KONDA'dan dikkat çeken anket! Çarpıcı 'Erdoğan' ayrıntısı: MHP tabanı İmamoğlu'na mı yaklaşıyor?

Türkiye'de devam eden "erken seçim" tartışmalarına iktidar kapıyı kapatsa da; muhalefet hem meydanlarda hem de Meclis'te "erken seçim" talebini yinelemeye devam ediyor.

AKP'nin yanlış ekonomi politikaları ve verdiği siyasi kararların yanı sıra; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının da ekonomiyi doğrudan etkilemesi alım gücünün düşmesine ve iktidarın taraftar kaybetmesine neden oluyor.

Bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri de halkın nabzını ölçmeye devam ediyor.

Son olarak; KONDA, mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Çalışmada, çarpıcı ayrıntılar yer aldı.

Anket sonuçlarını köşesine taşıyan köşe yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin kitlesindeki davranış değişikliklerini kaleme aldı.

MHP TABANI ERDOĞAN'DAN UZAKLAŞIYOR, İMAMOĞLU'NA YAKINLAŞIYOR

Konda araştırmasında, MHP ve AKP seçmeni ilk defa ayrışma sinyali verdiğini ifade eden Özkok, "Bugüne kadar birbirine çok yakın görüşlere sahip AKP ve MHP seçmeninde ilk defa ayrışma eğilimleri başlamış. Erdoğan'a oy vereceğim diyen MHP'li oranı mayısta 19 puan birden düşmüş. Geçen ay MHP seçmeninin yüzde 69’u Erdoğan’a oy vereceğim derken, Mayıs ayında bu oran yüzde 50’ye inmiş. MHP'de İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına inananların oranı yüzde 82’den yüzde 73’e inmiş. Erdoğan seçilirse Türkiye için kötü olur’ diyen MHP'liler 10 puan artarak yüzde 39'a çıkmış" diye yazdı.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ ZAMANI GELDİ"

Erdoğan’ın bir daha seçilmesinin Türkiye için olumsuz olacağına inanan MHP’lilerin oranının mayısta yüzde 30'dan yüzde 39'a çıktığı bilgisini de veren Özkök, "19 Mart’ta İmamoğlu ve İstanbul’un seçilmiş ilçe belediyelerine karşı başlatılan Yargı darbesi Cumhurbaşkanlığı sistemi ve AKP açısından bir felakete doğru gidiyor. Artık parlamenter sisteme dönüşü konuşma zamanı geldi Güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi Türkiye’ye uymadı. Halkın yüzde 70’i Parlamenter Sistemin daha iyi olduğuna inanıyor. Yani yeni bir anayasa yapılacaksa bunun bir numaralı maddesi Parlamenter sisteme dönüş olmalı" dedi.

ERDOĞAN'I RAHATSIZ EDECEK YANIT

Yazıdaki anket sonuçlarında dikkat çeken kısım ise Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye için nasıl olacağı sorusuna verilen yanıt oldu.

Araştırma sonuçlarına göre Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türkiye için kötü olacağını düşünenlerin oranı yüzde 70 oranına kadar çıktı.

Özkök, KONDA verilerini şu şekilde yazdı:

"Türkiye’de ilgiyle izlediğim araştırma şirketlerinden biri Konda.

Geçen hafta sonunda Konda’nın mayıs ayı anket sonuçları geldi.

****

Anket sonucunda artık konsolide olan ikinci bir eğilim var.

Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin Türkiye için olumsuz olacağını düşünenlerin oranı.

Halkın yüzde 70’ine yakın bölümü, Erdoğan’ın bir daha Cumhurbaşkanı seçilmesinin Türkiye için olumsuz olacağını düşünüyor.

Bu oran en yüksek hangi kesimde diye sorarsanız onun cevabı da şu:

18-34 yaş grubu."

İMAMOĞLU ERDOĞAN'IN 10 PUAN ÖNÜNDE

"KONDA verilerinde dikkat çeken bir başka kısım ise İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkının 10 puana kadar çıkması oldu:

Bugün seçim olsa oyunuzu Erdoğan’a mı İmamoğlu’na mı verirsiniz sorusuna verilen cevap: İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki 10 puan farkı geçen aydan bu yana değişmedi. İmamoğlu diyenler yüzde 40, Erdoğan diyenler yüzde 30."