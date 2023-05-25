KONDA ikinci tur seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Sandığa gitmezseniz maalesef...

Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:51

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:09

Türkiye'nin kaderini şekillendirecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna üç gün kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerine çevrildi.

Geçtiğimiz seçimlerde resmi sonuçlara en yakın oranları tahmin eden, ancak 14 Mayıs'ta yarışın cumhurbaşkanlığı ayağında büyük oranda yanılan şirketlerden biri olan KONDA, 20-21 Mayıs'ta yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre KONDA’nın anketine göre adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:

Erdoğan: Yüzde 47

Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,2

Kararsız: Yüzde 8,2

Oy kullanmaz: Yüzde 2,6

Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuç ise şöyle;

Erdoğan: Yüzde 52,7

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

KONDA, ikinci tur anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgiyi not düştü:

"Bu bulgularımızı değiştirebilecek ve 28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği not etmek isteriz:

Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.

İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı’nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları.

Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır."

Araştırma yöntemi

KONDA’nın anketi, 20-21 Mayıs’ta 34 ilin merkez dahil 108 ilçesine bağlı 154 mahalle ve köyünde 3 bin 607 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülerek yapıldı. 24 mahalledeki anketlerde yaş ve cinsiyet kotası uygulandı.

Araştırma kapsamında gidilen iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van.

Araştırmanın bulgularının hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,63, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,15 olarak belirtildi.

İLK TURDA YANILMIŞTI

Seçimlerin ilk turunda yanılan KONDA'nın anketinde çıkan sonuçlar şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2