KONDA’dan çarpıcı anket... Oyları en çok artan parti: Kararsız gençler

Yayınlanma: 22.03.2024 - 16:51

Güncelleme: 22.03.2024 - 17:02

Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), KONDA ile yürüttüğü “Gençlerin Politik Tercihleri Araştırması 2024” raporunu yayınladı. GoFor’un 2024 Yerel Seçimleri sürecinde yürüttüğü Kaç Genç Var? kampanyası kapsamında yürütülen araştırma, Türkiye genelinde 18-30 yaş aralığındaki 1864 gençle gerçekleştirildi. Araştırma, gençlerin oy kullanma davranışları, örgütlenmeye dair tutumları, toplumsal değişime olan yaklaşımları, kimliksel değişimleri, gençliğe olan bakışları ve sosyoekonomik düzlemde karşılaştığı sorunlara odaklanıyor.

Raporun lansmanı, büyükelçilik temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, bağımsız uzmanlar, GoFor üye örgütleri ve medya emekçilerinin katılımıyla Ankara Kült Kavaklıdere’de gerçekleşti. Açılış konuşmalarının ardından “Kaç Genç Var?” kampanyasının sunumuyla devam eden programın ilk bölümü raporun anlatılmasıyla tamamlandı. Etkinliğin ikinci kısmında ise KONDA Yönetim Kurulu üyesi Bekir Ağırdır ile yapılan söyleşide gençler, örgütlenme ve siyaset başlıklarında konuşuldu.

GENÇLER KARARSIZ YA DA OY KULLANMAYACAK

Araştırmanın bulgularına göre, gençlerin yüzde 29,7’si yerel seçimlerde kararsızken yüzde 14,1’i ise oy kullanmayı düşünmüyor. Kararsız ve oy kullanmayı düşünmeyen gençlerin toplamı yüzde 43,8. Seçime sadece bir ay kalmışken gençlerin sadece yüzde 56,2’si yerel seçimde oy vereceği partiyi seçmiş durumda.

GENÇLER ARASINDA KUTUPLAŞMA BÜYÜYOR, “ATAERKİL TOPLUM YAPISI” TEPKİ TOPLUYOR

Araştırmanın diğer öne çıkan diğer bulguları ise şöyle:

• Gençlerin büyük bir kısmı LGBTİ+’lara, Suriyeli ve Afgan göçmenlere yüksek derecede mesafeli.

• Gençler, cinsiyetten bağımsız olarak, kadınların siyasete katılımının önündeki en büyük engeli “ataerkil toplum yapısı” ve “erkek baskısı” olarak görüyor.

• Gençlerin yüzde 74’ü yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak özgürlüklerin hiçbir koşulda güvenlik adına kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyor.

• Gençlerin yüzde 52’si siyasi partilerin gençlik üzerine olan söylemlerini samimi bulmuyor.

• Ekonomik sorunlar, Türkiye’deki gençlerin en büyük sorunu olarak öne çıkıyor. Bunu takiben gençler, genç intiharlarının en temel sebebini ekonomik sorunlar olarak görüyor.

• Gençlerin yüzde 73'ü herhangi bir toplumsal kuruluşa üye değil. Gençlik katılımı için en önemli mekanizmalardan olan kent konseylerine katılım oranı ise yüzde 0. Bu düşük katılım oranlarının sebebini gençlerin yüzde 48'i ilgi duymamalarını, yüzde 27'si ise zamanının olmamasına bağlıyor.