Kongrenin üzerinden 11 gün geçti. AKP bayrakları Abay İmam Hatip Lisesi’nin bahçesinde

Yayınlanma: 21.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.01.2025 - 04:00

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Abay İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda 10 Ocak’ta AKP Zeytinburnu İlçe Kongresi yapıldı. Öğrencilerin okulda olduğu saatlerde yapılan süsleme çalışmaları nedeniyle öğrencilerin teneffüs alanlarını kullanmasına dahi müdahale edildi. Kongre için okul saatlerinde yapılan hazırlık ve AKP ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan logolu süslemeler tepki çekerken kongrenin üzerinden günler geçmesine karşın parti bayraklarının okuldan kaldırılmadığı öğrenildi. Okulların öncelikli amacının eğitim vermek olduğuna dikkat çeken Eğitim-İş İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Gül İnce, siyasetten uzak tutulması gereken okul bahçesine asılan bayrakların öğrenci, öğretmen ve velilerde ayrımcılık hissi uyandırabileceğini söyledi. Duruma tepki gösteren İnce, “Bir an önce, siyasi partinin bayrakları indirilmeli, eğitim öğretim ve kamu binaları siyasi partilerin kongre, toplantı ve gösterileri için kullanılmamalıdır. Bu tür uygulamalar, algı yaratma ve siyasi mühendislikten başka bir şey değildir” dedi.

Siyasi bir partinin kongresinin okulda yapılmasının kamu kaynaklarının kullanımına dair şüpheler uyandırdığını da söyleyen İnce, “Yapılan bu kongre, öğrencilerin haklarını ihlal etmiştir. Bu siyasi partinin kendisine ait kullanacağı bina, salon yok mudur da, bir okul binası seçilmiştir? Okul, öncelikli olarak öğrencilerin eğitim alması ve sosyal haklarını kullanması gereken bir alandır” ifadelerini kullandı.