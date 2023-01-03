Konu: İBB'de terör soruşturması... Ekrem İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçecek

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'terör' soruşturmasıyla ilgili olarak yarın (Çarşamba) saat 10.00'da bir kez daha kameralar karşısına geçeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 16:05
Konu: İBB'de terör soruşturması... Ekrem İmamoğlu bir kez daha kameralar karşısına geçecek
Abone Ol google-news

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'terör' soruşturmasıyla ilgili yarın saat 10.00'da bir kez daha kameralar karşısına geçiyor.

Söz konusu gelişmeyi, gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'li başkan, geçen basın toplantısında 'eğer bir suç varsa AKP'li selefi Mevlüt Uysal ve İstabul Valisi Ali Yerlikaya'nın da buna dahil edilmesi gerektiğini' dile getirmişti.

SOYLU'YA: 'KENDİ ARKADAŞLARININ BAŞINI YAKTIN'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'kendi arkadaşlarının başını yaktığını' söyleyen İmamoğlu, Uysal ve Yerlikaya'nın aktif olduğu süreçte işe alınanlar arasında 'silahlı terör örgütü üyesi', 'silahlı terör örgütü yöneticisi' bulunduğunu dile getirmişti.


ibb Terör Terör soruşturması İmamoğlu Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler