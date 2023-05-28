Konya Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:22

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:22

Konya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KONYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Konya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 90.8'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KONYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Konya'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 27.39 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KONYA'DA NE KADAR OY ALDI?

Konya'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72.61 oy aldı.

14 MAYIS KONYA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Konya seçim sonuçları! Konya'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Konya'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONYA'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Konya'da yüzde 68.91 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KONYA'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da %23.94 oy aldı.

SİNAN OĞAN KONYA'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Konya'da %6.76 oy aldı.