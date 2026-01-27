Konya'da siyasi deprem! Yeniden Refah'ın kazandığı 6 belediyenin tamamı AKP’ye geçti

Konya siyasetinde değişim art arda geldi. 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi (YRP), Konya'da 6 ilçede belediye başkanlığı kazanmıştı. Ancak aradan geçen yaklaşık 1,5 yılda bu başkanların tamamı partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Siyasi kulislerde uzun süredir konuşulan transfer süreci, 26 Ocak 2026 tarihinde resmiyet kazandı. AKP’nin MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, bazı başkanlara rozet takıldı ve geçişler tamamlandı. Bu hamleyle Konya'da Yeniden Refah Partisi'nin elinde hiçbir belediye kalmadı.

AKP'ye geçen ilçe başkanlıkları şöyle: