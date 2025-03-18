Konya'daki 18 Mart töreninde Atatürk'ün adı anılmadı!
Konya Ereğli'deki 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreninde edilen duada Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi büyük tepki çekti.
Konya’nın Ereği ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte tören düzenlendi.
Şehitlik düzenlenen törende okunan duada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmemesi tepkiye neden oldu.
CHP Ereğli İlçe Başkanı Nejat Türktaş "Atatürk’ü bu milletin aklından çıkaramayacaksınız. Bu kadar ahlaksızlık olmaz. Bu terbiyesizliği kabul etmiyorum. 18 Mart Çanakkale anmasında Atatürk’ü anmadığınız için sizi protesto ediyorum” diyerek tpeki gösterdi.
Atatürk'ün adının anılmamasına törene katılan gaziler de tepkilerini "Atatürk’ün sayesinde buralardasınız ama hala anlamadınız. Çanakkale’yi geçilmez yapan Atatürk değil mi? Yazıklar olsun” ifadeleriyle dile getirdi.
Gaziler ve Nejat Türktaş protestonun ardından tören alanından ayrıldı.
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