Kooperatif davasında yeni gelişme: Tunç Soyer hakkında yeniden tutuklama talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye kişilerin zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOYER VE KAYA SEGBİS İLE BAĞLANDI

Savcılık, İZBETON üzerinden yürütülen “kooperatif” davasının tek tutukluları eski İzmir Büyükşehir Beleye Başkanı Tunç Soyer ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da ifadesini istedi. Soyer ve Kaya SEGBİS ile bağlanarak ifade verdi.

7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ!

S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkan Yardımcısı Dilek Coşkun, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Kurucu Üyesi ve İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanvekili Burak Bakır, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Sürer, City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin ilk sahibi Erdal Şaroğlu, City Construction Yapı Sanayi Ticaret Limited Şirketi İkinci Sahibi Yıldırım Kuruoğulları tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

4 KİŞİYE ADLİ KONTROL TALEBİ

Kooperatif Denetim Kurulu Üyesi Yılmaz Eroğlu, S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Anıl Demirci, S.S İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Kemal Moroğlu ve Kurucu Üye Mustafa Balcı hakkında adli kontrol talep edildi.

YENİDEN TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan gözaltına alınan isimler dışında ifadesi şüpheli sıfatıyla alınan ve tutuklukları devam eden Heval Savaş Kaya ve Tunç Soyer de tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.