Köprü ve otoyol ücretlerine zam... CHP'den ilk tepki: 'Yaparsa AKP yapar!'

Karayolları ve yap-işlet-devret kapsamındaki köprü ve otoyollarda 2026 yılında uygulanacak geçiş ücretleri açıklandı.

Yeni tarife 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

ZAM ÜSTÜNE ZAM!

Buna göre otomobiller için 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön ücreti 59, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 100, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale 1915 Köprüsü 998, Avrasya Tüneli ise 228 Türk Lirası oldu.

İstanbul–İzmir Otoyolu geçişi 2.466 TL, Ankara–Niğde Otoyolu 740 TL, Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.

İzmir–Çeşme Otoyolu için ücret 53 TL olarak belirlenirken, Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL olacak.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yapılan zam oranlarına tepki gösterdi.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaparsa AKP yapar! Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprüleri işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı. 1 Ocak 2026 itibariyle: Osmangazi Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 995 TL olacak. Ancak Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 2.430 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 1.435 TL’ye yükselecek.

Çanakkale Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 995 TL olacak. Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 1.071 TL’ye çıkıyor. Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 76 TL’ye yükselecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde; geçen araç ücreti 95 TL olacak. Hazinenin şirkete garanti ettiği araç geçiş ücreti 260 TL’ye çıkıyor.

Hazinenin şirkete köprüden geçen her araç için ödeyeceği fark tutarı 165 TL’ye yükselecek. Ayrıca bu projelerde garanti edilen günlük araç geçiş sayıları tutturulamazsa, Hazine şirketlere tutturulamayan sayıdaki her araç için Osmangazi Köprüsü’nde 2.430 TL, Çanakkale Köprüsü’nde için 1.071 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 260 TL ödemek durumda!"