‘Köşeye sıkıştırma hamlesi’

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:19

Kurultayın ilk gününde yapılan genel başkan seçimini CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel kazanmıştı. Söz konusu dosyanın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yetkisizlik ile gönderildiği ve hakaret suçu ile başlatıldığı öğrenildi. Parti tüzüğüne göre kurultay başladığı anda tüm parti yönetimi yetkilerini kurultaya ve divana devrettiğinden, kurultayda şaibe ortaya çıkması durumunda CHP 38. Kurultayı Divan başkanının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olması nedeniyle “Hedef İmamoğlu mu?” tartışmaları da başladı.

Av. Bülent Yücetürk, söz konusu iddia suçun hukuki bir dayanağının olmadığını vurgulayarak “Bu iddianın bir maddi temeli varsa bunu yapanlar sorumlu olur. İmamoğlu’nun başkanlığı kurultayın düzeniyle alakalı. Kurultaydaki şaibelerle ilgili itiraz merceği YSK ve ilçe seçim hâkimliğidir. YSK de mazbataları verdiği için Cumhuriyet Savcılarının yetkisi yoktur. Bu suçlamanın hukukta maddi bir karşılığı da yoktur. Kişinin oyunu paraya göre değiştirdiği maddi olarak ispat edilemez” dedi. Yücetürk, “Bu CHP’yi karıştırma ve yargı sopasıyla köşeye sıkıştırma hamlesidir” diye konuştu.