Köşk Belediye Başkanı Güler AKP'den istifa etti: 'Liderimiz Erdoğan'a ve partimize sadakatim devam edecek'

İlişki yaşadığı iddia edilen bir kadını belediye bünyesinde işe aldığı öne sürülen AKP Köşk Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Nuri Güler, iddialar nedeniyle kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk edilmişti. Bugün ise Nuri Güler, AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

Köşk Belediye Başkanı Güler, yaptığı yazılı açıklamada, " Siyasetin ve kamu görevlerinin temelinde millete hizmet anlayışı yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda şahsıma atılan iftiralar ile ilgili yürüttüğüm hukuki süreç tamamlanana kadar partimin kurumsal kimliğine ve çalışmalarına gölge düşmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle devam eden sürecin büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum" dedi.

"Bugüne kadar olduğu gibi Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize olan sadakatim aynen devam edecektir" ifadelerini kullanan Güler, açıklamasını "Göreve geldiğim günden bu yana sevdalısı olduğum Köşk’ümüze ve kıymetli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman parçası olmadığım ve içinde yer almadığım bu iftiraların gerçeklikle ilgisi olmadığı Allah’ın izniyle ortaya çıkacaktır. Hukuki süreç neticelenene kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm" diyerek tamamladı.