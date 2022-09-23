Kötü bir tekerleme gibi! Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın aldırdığı erişim engeli haberine erişim engeli

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın Sivas’ta görev yaptığı dönemde "FETÖ'cü iş insanlarını kurtardığı" iddiasına ilişkin haberimize erişim engeli getirildi. Mahkeme belgelerine dayandırılan bu habere Sivas 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce jet hızıyla getirilen erişim engeline ilişkin yaptığımız habere de erişim engeli getirildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 22:30
Kötü bir tekerleme gibi! Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın aldırdığı erişim engeli haberine erişim engeli
Abone Ol google-news

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın Sivas’ta vali yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde (2016), "FETÖ iltisaklı ve irtibatlı iş insanları hakkında KHK'ler gereği işlem yapılmasını engellediği" öne sürülmüştü.

İddia ise Sivas’ta uzun yıllar bir beldede belediye başkanlığı yapan ve o dönem Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı olan Halil Şener’in İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir dilekçede yer almıştı.

ERİŞİM ENGELİ HABERİNE ERİŞİM ENGELİ

Vali Salih Ayhan, konuya ilişkin haberimize 21 Eylül’de mahkemeye başvurarak erişim engeli koyulmasını talep etti. Sivas 1. Sulh Ceza Hakimliği de aynı gün bu talebi etti ve haberimize erişim engeli çıkarıldı.

Haberimize jet hızıyla erişim engeli getirilmesine ilişkin hazırladığımız habere de aynı hakimlik tarafından bugün erişim engeli kararı çıkarıldı.


Salih Ayhan Şanlıurfa Şanlıurfa Valisi fetö

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler