Kötü bir tekerleme gibi! Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın aldırdığı erişim engeli haberine erişim engeli

23 Eylül 2022 Cuma, 22:30

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın Sivas’ta vali yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde (2016), "FETÖ iltisaklı ve irtibatlı iş insanları hakkında KHK'ler gereği işlem yapılmasını engellediği" öne sürülmüştü.

İddia ise Sivas’ta uzun yıllar bir beldede belediye başkanlığı yapan ve o dönem Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdür Yardımcısı olan Halil Şener’in İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir dilekçede yer almıştı.

ERİŞİM ENGELİ HABERİNE ERİŞİM ENGELİ

Vali Salih Ayhan, konuya ilişkin haberimize 21 Eylül’de mahkemeye başvurarak erişim engeli koyulmasını talep etti. Sivas 1. Sulh Ceza Hakimliği de aynı gün bu talebi etti ve haberimize erişim engeli çıkarıldı.

Haberimize jet hızıyla erişim engeli getirilmesine ilişkin hazırladığımız habere de aynı hakimlik tarafından bugün erişim engeli kararı çıkarıldı.