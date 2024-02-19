Kritik görüşme sona erdi... Lütfü Savaş adaylıktan çekilecek mi?

Yayınlanma: 19.02.2024 - 11:48

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:57

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’la görüştü. Görüşme 50 dakika sürdü.

Özel, kritik görüşme öncesi şunları söylemişti:

"Anketler, Hatay'da Lütfü Bey'in de desteğiyle, onayıyla bir alternatif geliştirmemiz durumunda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimizi gösteriyor. Lütfü Savaş ile oturup konuşacağız ve doğru bir Hatay alternatifi üreteceğiz."

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