Kritik tarih 26 Haziran... Kılıçdaroğlu yönetimine tanınan süre doluyor: Gerekli adımlar atılmazsa 'kurultay talebi' yargıya taşınacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), olağanüstü kurultay talebiyle toplanan noter onaylı 833 delegenin imzasının işleme konulması için verilen süre 26 Haziran'da dolacak.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ardından delegeler noter onaylı imzalarını Genel Merkez'e teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundu.

SON 4 GÜN

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa "atanan" Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin parti tüzüğüne uyarak 4 gün içerisinde olağanüstü kurultay çağrısı yapmaması halinde konunun yargıya taşınacağı öğrenildi.

Özgür Özel yönetimindeki CHP'nin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Noter onaylı kurultay talepleri teslim edilmiş, tüzüğün gereğinin yerine getirilmesi için gerekli süre verilmiştir. Yeterli imza vardır, delege iradesi ortadadır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken şey, imzaların işleme alınması ve olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır" dedi.

İMZALAR TESLİM EDİLMİŞTİ

CHP'de Özgür Özel yönetimi, olağanüstü kurultay için toplanan noter onaylı 833 delege imzasını, mutlak butlanla Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmişti.

Bunun yanında, haklarında tedbir kararı olduğu için kurultay taleplerini noter onay olmadan ayrı ileten 170 İstanbul delegesiyle de birlikte toplam bin 133 delegenin imzası Genel Merkez'e teslim edilmişti. CHP'li Talat Yalaz, 10 gün içerisinde olağanüstü kurultay kararı alınmazsa gerekli işlemleri başlatacaklarını söylemişti.

Nefes'in haberine göre; 17 Haziran’da teslim edilen imzalarla birlikte parti yönetimine 10 günlük süre tanındığını belirten CHP'li kaynaklar, sürenin dolmasına 4 gün kaldığını hatırlattı.

"TÜZÜK SON DERECE AÇIK"

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP’de olağanüstü kurultay çağrısının kişilerin siyasi tercihine bırakılabilecek bir konu olmadığını söyledi.

Çiftci, şunları kaydetti:

“Tüzük son derece açıktır. Olağanüstü kurultay için üç yöntem var bunlardan birisi de kurultay üye tam sayısının beşte birinin noterden onaylı imzalarıyla yaptığı başvuru üzerine olağanüstü kurultay toplantıya çağrılır ve seçim gündemi eklemesi için de salt çoğunluk imzasıdır. Bu koşullar sağlanmıştır. Noter onaylı kurultay talepleri teslim edilmiş, tüzüğün gereğinin yerine getirilmesi için gerekli süre verilmiştir. Yeterli imza vardır, delege iradesi ortadadır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken şey, imzaların işleme alınması ve olağanüstü kurultay sürecinin başlatılmasıdır.”

Butlan yönetiminin imzaları işleme koymaması halinde izlenecek hukuki yolu da açıklayan Çiftci, şunları söyledi:

“Eğer butlan yönetimi bu imzaları işleme koymaz, delege iradesini yok sayar ve tüzüğün açık hükmünü uygulamaktan kaçınırsa, başvuracağımız yol bellidir. Asliye hukuk mahkemesine başvurarak, delege iradesinin engellendiğini ve tüzüğün açık hükmünün uygulanmadığını tespit ettireceğiz. O andan sonra mahkemenin olağanüstü kurultaya gidilmesi konusunda karar vermesi gerekli ve zorunludur.”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

BBC Türkçe'de yer alan haberde, Özel'in yakın kurmaylarının verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu, tüzükte öngörülen bir haftalık süre içinde olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermek zorunda.

Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda, Özel yönetimi sulh hukuk mahkemesine başvuracak.

Aynı kaynaklara göre mahkemenin bu başvuruyu 15 gün içinde karara bağlaması gerekiyor.

Mahkemenin bu talebi reddetmesi ihtimali bulunurken başvurunun kabul edilmesi halinde, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek üzere bir çağrı heyeti atanması mümkün.